Deindustrialisierung „Das war ein Bruch, der politisch gewollt war“

Was war in Deutschland und Frankreich anders?

Auch in der Bundesrepublik und in Frankreich war von Krisen die Rede, auch hier sah man Schwierigkeiten, die mit der traditionellen industriellen Vergangenheit verknüpft waren. Aber statt diese restlos abzuwickeln, wurden in beiden Ländern industrie- und technologiepolitische Alternativen gesucht und gefördert. Die Luftfahrtindustrie beider Länder war in einer ähnlich prekären Situation wie die Schwerindustrie, und deren massive staatliche Förderung hat in Deutschland und Frankreich erst den Erhalt und Ausbau dieser Industrien zum international erfolgreichen Airbus-Unternehmen ermöglicht. In beiden Ländern haben die Regierungen sich nicht so sehr auf einen wirtschaftspolitischen Kurs festgelegt wie in Großbritannien und hielten zumindest in Teilen an der industriellen Vergangenheit fest.



Damit ging in Deutschland auch das Festhalten am Facharbeiter und dem dualen Berufsausbildungssystem einher, was heute einen klaren Wettbewerbsvorteil darstellt. Warum hat sich dieses industrielle Erbe gehalten?

Dass der Facharbeiterstatus in der Bundesrepublik die Umbrüche überleben würde, war nicht selbstverständlich. Gerade die Unternehmer beklagten die sehr hohen Kosten, die mit dieser Ausbildung einhergingen und erprobten immer wieder verkürzte, modulare Ausbildungsmodelle. Zwischen 1975 und 1990 fanden sich die Verantwortlichen für das duale Berufsbildungssystem, also die Unternehmerverbände, die Gewerkschaften, die Industrie- und Handwerkskammern immer wieder in wechselnden Koalitionen zusammen, um eine radikale Veränderung des dualen Systems zu verhindern und es gleichzeitig an die Ansprüche der Digitalisierung anzupassen. Heute steht die Anerkennung des Facharbeiters der des Ingenieurs in Westdeutschland in nichts nach. Mit der Anerkennung des Fachwissens wird auch die soziale Stellung dieser Arbeiter im Betrieb gesichert. Das passierte in Großbritannien nicht, wo mehr und mehr Berufe zu bloßen Jobs verkamen.