Dekarbonisierung Umfrage: Firmen hinken eigenen bei CO2-Bepreisung hinterher

Zahlreiche Unternehmen sehen den Klimaschutz inzwischen offiziell als Ziel. Häufig stehen indes auch der Druck ökologisch orientierter Investoren oder Image-Gründe dahinter. Laut BCG nannte zudem über die Hälfte der Befragten in Deutschland in erster Linie Sanktionen wie die absehbare CO2-Steuer oder finanzielle Anreize wie Subventionen als „Hauptmotive, ihre Umweltbilanz zu verbessern“. 26 Prozent gaben an, dass die Kundennachfrage sie in diese Richtung lenke.