Delegierten haben entschieden Laschet neuer CDU-Vorsitzender – Merz will Wirtschaftsminister werden

Nach seiner Niederlage bei der Wahl kündigte Friedrich Merz aber überraschend an, dass er Bundeswirtschaftsminister in der aktuellen Bundesregierung werden will. Merz schrieb am Samstag auf Twitter, er habe dem neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Wirtschaftsministerium zu übernehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt das Angebot von Friedrich Merz ab, sofort Wirtschaftsminister in ihrer Bundesregierung zu werden. „Die Bundeskanzlerin plant keine Kabinettsumbildung“, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert auf Anfrage.