Demokratie Noch keine Vorentscheidung nach Berliner Pannen-Wahl

20. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Wählerinnen und Wähler stehen kurz vor der Schließung der Wahllokale vor einem Wahllokal in Berlin. Bild: Bild: dpa

Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags wird in seiner Sitzung an diesem Donnerstag doch noch keine Empfehlung für die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin beschließen.