„Demokratie und Wirtschaft“ Die Gewinner des Essaypreises 2023

Eine Einschätzung, der Marius Drozdzewski und Justus Enninga vermutlich vehement widersprechen würden. Das Autorenduo windet der Marktwirtschaft in seinem Essay „Liberté“ nicht abermals einen Lorbeerkranz als effizientes Instrument der Güterproduktion und -verteilung, auch nicht als individuelle Lebensform in der Tradition der Aufklärung (das wäre nicht sonderlich originell), sondern feiert die Marktwirtschaft als Bahnbrecher des Pluralismus und Wegweiser der Demokratie: Sie belohnt den Tabubruch (von Beate Uhse bis Elon Musk), die Innovationsfreude (und das Gewinnstreben) von Unternehmerinnen und Unternehmern, während Politik und Gesellschaft (oft noch) das Gestern prämieren – und der Text liest sich exakt so hinreißend wie die beiden Autoren sich von ihrer These hinreißen lassen.