Demonstration Klima-Aktivisten protestieren vor Berliner Luxushotel

14. Juni 2023 | Quelle: dpa

Polizeieinsatz am Haupteingang des Hotels Ritz-Carlton in Berlin, wo eine Protestaktion von Klima-Demonstranten stattfindet. Bild: Bild: dpa

Klima-Demonstranten haben in Berlin den Haupteingang eines Luxushotels blockiert. Polizisten lösten den Protest am Potsdamer Platz auf, hieß es übereinstimmend von Polizei und Hotel. Laut Polizei beteiligten sich etwa 16 Mitglieder der Klima-Gruppe Letzte Generation an der Aktion. Sie saßen friedlich vor dem Haupteingang des Hotels Ritz-Carlton, einige hielten Transparente hoch. Nach etwa einer Stunde war die Blockade aufgelöst, wie Hotel-Generalmanager Torsten Richter der Deutschen Presse-Agentur sagte.