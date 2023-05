Demonstrationen Friedlicher 1. Mai - Video von aggressiven Polizisten

02. Mai 2023 | Quelle: dpa

Ein Demonstrant rennt vor einem Polizisten davon. Unter dem Motto «Revolutionärer 1. Mai» hatten linke und linksradikale Gruppen zu einer Demonstration am Tag der Arbeit aufgerufen. Bild: Bild: dpa

Nach einem gewaltfreien Verlauf der 1. Mai-Demonstration in Berlin gibt es Debatten über das aggressive Auftreten von Polizisten gegenüber feiernden Menschen in Kreuzberg. Eine zehn Sekunden lange Videosequenz zeigt, wie Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern am späten Abend die Menschen von der Oranienstraße vertreiben wollen, um die Straße wieder für den Autoverkehr frei zu machen. Ohne weiteren Anlass sprühen sie dabei Pfefferspray auf friedlich am Straßenrand stehende Menschen, stoßen einen betrunkenen Mann brutal auf den Boden, schubsen andere Menschen weg.