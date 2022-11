Demonstrationen Klimaaktivisten vor Gericht - Geldstrafen verhängt

30. November 2022 | Quelle: dpa

Der Angeklagte (r.) neben seinem Anwalt Gregor Gysi. Bild: Bild: dpa

Fünf Klimaaktivisten sind wegen Straßenblockaden in mehreren Prozessen in Berlin und München zu Geldstrafen verurteilt worden. Ein 24-Jähriger in Berlin habe sich der Nötigung, des Widerstands sowie des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht, begründete das Amtsgericht Berlin-Tiergarten am Mittwoch seine Entscheidung. Er muss nun 1350 Euro zahlen.