Der Umgang der Grünen mit der Klimabewegung in den vergangenen Wochen habe ihn „eher geärgert”, sagte Dzienus. „Da wurde Lützerath ständig zum "Symbol" verklärt - was wirkte, als wolle man den Protest delegitimieren. Das klingt in unseren Ohren manchmal ein bisschen paternalistisch, als würden manche Grüne der Klimabewegung vorgeben wollen, welcher Protest der richtige ist.”