Demonstrationen: Klimaschützer besetzen RWE-Tagebau Garzweiler

Mehrere Tausend Menschen hatten bereits am Freitag in Aachen für mehr Engagement beim Klimaschutz demonstriert. Am Fußballstadion Tivoli versammelten sich vor allem Schüler, die dem Aufruf der Protestbewegung „Fridays for Future“ gefolgt waren, zu einer Abschlusskundgebung. „Fridays for Future“ hatte sich explizit mit der Bewegung „Ende Gelände“ solidarisiert und den zivilen Ungehorsam als legitime Protestform bezeichnet.