Demonstrationen Tausende bei Friedensdemo mit Wagenknecht in Berlin

26. November 2023 | Quelle: dpa

Tausende Menschen haben am Samstag in Berlin für den Frieden demonstriert. Bild: Bild: dpa

Plakate mit Friedenstauben und Slogans gegen deutsche Waffenlieferungen: Tausende Menschen sind am Samstag in Berlin einem Demonstrationsaufruf für Frieden in der Ukraine gefolgt. Auch eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen wurde am Brandenburger Tor gefordert. Die bekannteste Rednerin war die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, die scharfe Kritik an der Ampel-Koalition übte und der israelischen Regierung rücksichtslose Kriegsführung vorwarf.