Demonstrationen Tausende bei Friedensdemonstration mit Wagenknecht in Berlin

25. November 2023 | Quelle: dpa

Die Politikerin Sahra Wagenknecht während ihrer Rede bei der Friedensdemonstration. Bild: Bild: dpa

Trotz Kälte und Nieselregens haben Tausende Menschen in Berlin für Frieden in der Ukraine und im Gazastreifen demonstriert. Zur Auftaktkundgebung am Brandenburger Tor kam am Nachmittag auch die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Sie kritisierte die Ampel-Koalition scharf und warf der israelischen Regierung rücksichtslose Kriegsführung im Gazastreifen vor.