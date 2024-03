Demos in der Hauptstadt Tausende Menschen demonstrieren zum Weltfrauentag in Berlin

08. März 2024 | Quelle: dpa

Teilnehmer während einer Demonstration in Berlin-Mitte: Sie fornder unter anderem bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen. Bild: Bild: dpa

Am Internationalen Frauentag sind in Berlin mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Am Mittag startete eine Demonstration von einem Bündnis aus Gewerkschaften und Initiativen am Oranienplatz in Kreuzberg zunächst mit rund 4500 Menschen, wie eine Polizeisprecherin sagte.