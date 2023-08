Denkfabrik Agora Verkehrswende fordert höhere Steuern auf Verbrenner-Dienstwagen

Zimmer sagte, in der Debatte werde häufig so argumentiert, als ziele die Kritik am „Dienstwagenprivileg“ darauf ab, Dienstwagen abzuschaffen oder statt einer pauschalen Besteuerung jede private Nutzung des Dienstwagens umständlich einzeln zu dokumentieren. Die Alternative heiße aber nicht Fahrtenbuch oder gar keine Dienstwagen – sondern, die Pauschalbesteuerung für Verbrenner-Dienstwagen heraufzusetzen.