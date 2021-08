Denkfabrik Agora: Verschärfte Klimaziele verlangen größtes Sofortprogramm der BRD-Geschichte

Die neue Bundesregierung wird nach einer Studie der Denkfabrik Agora und der Stiftung Klimaneutralität zu einem radikalen Sofortprogramm gezwungen. „Es braucht das größte Klimaschutzprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik – und das in den ersten 100 Tagen“, sagte Agora-Chef Patrick Graichen am Montag.