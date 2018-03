82 Prozent der Bevölkerung berichten von einem starken Zusammenhalt in der Familie. Ebenso viele sind sicher, dass sie in schwierigen Situationen auf den Rückhalt in ihrem engsten persönlichen Umfeld bauen können. Bei finanziellen Problemen gehen zwei Drittel aller Bürger und 77 Prozent der jungen Generation davon aus, dass sie von Angehörigen unterstützt würden. Langzeitanalysen zeigen, dass das Zutrauen in den familiären Rückhalt in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich gestiegen ist.