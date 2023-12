Depri-Republik Deutschland: Mehr German Zuversicht, bitte!

Nein, ich will nicht verniedlichen, wie arg unsere Volkswirtschaft schwächelt. Die Konjunkturzahlen sind mau. Und es wird niemand bestreiten können, dass das langfristige Wachstumspotenzial jahrzehntelang gesunken ist. Ginge das weiter so, stolperten wir bald mit mickrigen 0,5 Prozent vor uns hin. Klar, es mangelt nicht an Einzelvorschlägen für Gegenmaßnahmen. Was aber fehlt? Der Mut zu echten Veränderungen. Ständig gibt es Gründe, nichts zu unternehmen: Das nützt doch sowieso nichts, heißt es dann. Was ändert das schon? Alles viel zu kompliziert. Bei solchen Sätzen wird einem schon beim Zuhören schwermütig. Das darf keinesfalls unsere Perspektive bleiben. Aber es muss so auch nicht weitergehen.



