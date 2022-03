Der Altkanzler und Putin Schröder wollte unbedingt dazugehören

Schröders Lebensweg ist der eines geradezu beispiellosen Aufstiegs. Aus extrem ärmlichen Verhältnissen kommend, wird er zum Ministerpräsidenten Niedersachsens, zum Bundeskanzler und zum anerkannten Wirtschafts- und Sozialreformer. Damit half er seinem Land in schwierigen Zeiten. Wer immer ihm bei diesem Aufstieg half, den vergaß er nie. „FROGS“ nannte man sie: Friends of Gerhard. Dem Aufstieg Frank-Walter Steinmeiers und Lars Klingbeils war diese Connection stets sehr nützlich. An sich sollte man meinen, dass jemand wie Schröder, der so einen Weg hingelegt hat, allen Anlass hat, in sich selbst zu ruhen – selbst wenn er in der xten Ehe herumfiedelt. Er sollte eigentlich wissen, was er kann und müsste, so denkt man, niemanden mehr etwas beweisen. Nicht so Schröder. Seine Persönlichkeit braucht Anerkennung. Er wollte immer dazugehören, zu den Partygrößen, den Reichen und den Mächtigen. Er zweifelt anscheinend noch immer an sich. Und das, obwohl er so gut wie alles erreicht hat