Der große Corona-Kassensturz Steuer-Delle auch 2021

Ab 2022 will Scholz die Schuldenbremse dann wieder gelten lassen. Doch im gleichen Atemzug mahnt er bereits: „Trotzdem, selbst wenn die Krise dann überwunden ist, werden es keine gewöhnlichen Zeiten.“ Der Wohlstands-, Einkommens- und Wachstumsverlust könne niemals in der Geschichte ungeschehen gemacht werden. Viele Bürger werden die Corona-Krise noch jahrelang spüren, auch wenn sie längst nicht mehr um ihre Gesundheit fürchten müssen. Und auch im Steueraufkommen, sagt Scholz, werde eine Wachstumsdelle für immer an die Pandemie erinnern.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz möchte mit linken Versprechen in den Wahlkampf ziehen. Seine Bilanz in der Steuerpolitik ist indes weder links noch rechts, sondern eher: diffus und symbolisch.