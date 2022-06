Der Minister und die Milliardenlücke Krawall bei den Krankenkassen

An anderer Stelle hingegen sehen die Krankenkassen kein Problem: Zwar gilt für die Flüchtlinge aus der Ukraine seit 1. Juni, dass sie in die soziale Grundsicherung fallen und Beiträge ähnlich wie für Hartz-IV-Empfängerinnen an die Kassen überwiesen werden. Doch die eher jungen Menschen dürften verhältnismäßig geringe Gesundheitskosten verursachen. Nach Zahlen des GKV-Spitzenverbandes sind für dieses Jahr dadurch 300.000 neue Versicherte und Ausgaben von 400 Millionen bis 500 Millionen Euro zu erwarten.

Immerhin hier baut sich für Karl Lauterbach nicht noch eine weitere Herausforderung auf.



Die Krankenkassen erwarten ein Rekorddefizit. Wie sie das Minus ausgleichen, ist unklar. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Beiträge erhöhen, aber nicht an die Leistungen ran. Das belastet Versicherte und Unternehmen.