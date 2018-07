Der Staat langt zu: Bereits drei Millionen Deutsche zahlen Spitzensteuersatz

Derzeit greift für Singles ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 54.950 Euro der Spitzensteuersatz. Auf jeden weiteren verdienten Euro fallen dann 42 Prozent Steuern an. Für ledige Top-Verdiener existiert für Einkommen ab 260.533 Euro darüber hinaus noch die sogenannte Reichensteuer. Bei Verheirateten verdoppeln sich die Beträge entsprechend.

