DER-Touristik-Chef Hartmann „Die CO2-Steuer gefährdet deutsche Unternehmen“

Die Schülerbewegung fordert eine CO2-Steuer. 180 Euro pro Tonne CO2. Was halten Sie davon?

Die CO2-Steuer wäre gewiss eine schnelle Lösung, die jedoch zwei Widerhaken hat: Wird sie nur national eingeführt, gefährdet sie deutsche Unternehmen. Die Kunden zögern heute keine Sekunde, den billigsten Preis zu suchen. Insbesondere Auslandsflüge würden sich schnell auf ausländische Portale verlagern. Das bringt dem Klima letztlich wenig. Wird eine solche Steuer nicht durch Entlastung an anderer Stelle ausgeglichen, so wird das Reisen für viele Menschen in der heutigen Form nicht mehr möglich sein. Für eine Urlaubsreise mit der Familie geben die meisten rund ein Monats-Nettoeinkommen aus. Nach oben ist bei vielen keine Luft. Wollen wir ernsthaft das Reisen ausschließlich den Gutbetuchten vorbehalten? Das kann nicht die Lösung sein.