Desinfektionsmittel und Schutzmasken Scholz erlässt Umsatzsteuer für medizinische Sachspenden

In der Coronakrise setzt die Bundesregierung einen neuen Anreiz, um die Spendenbereitschaft von Unternehmen weiter anzukurbeln. So fällt auf medizinische Sachspenden wie Schutzmasken und Desinfektionsmittel ab sofort keine Umsatzsteuer an. Durch unsere Entscheidung setzen wir ein starkes Signal für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) der WirtschaftsWoche. Er baue darauf, dass die Spendenbereitschaft der Unternehmen in der Coronakrise jetzt noch weiter zunehme.