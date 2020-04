Destatis-Chef erklärt Was Statistik über die Folgen der Pandemie so schwierig macht

In Zeiten der Corona-Pandemie suchen die Menschen verzweifelt nach gesicherten Zahlen. Das ist ja genau Ihr Metier. Wie können Sie helfen?

Georg Thiel: Verlässliche statistische Daten, die von allen als Grundlage anerkannt werden, sind ein hohes Gut – gerade in Krisenzeiten. Weil sie Orientierung in der unübersichtlichen Lage geben. Und weil sie wichtig für faktenbasierte Entscheidungen und politische Maßnahmen sind. Das gilt für das Robert-Koch-Institut, das amtliche Infiziertenzahlen liefert. Und das gilt für uns, etwa wenn es darum geht, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufzuzeigen. Gerade die realwirtschaftlichen Konjunkturindikatoren und das Bruttoinlandsprodukt werden in den nächsten Wochen und Monaten stark national und international im Fokus stehen. Prognosen sind zweifelsohne wichtig, aber in Krisenzeiten oftmals wenig treffsicher. Unsere Zahlen werden dann zeigen, was wirklich passiert ist, wie schwer die Krise uns wirtschaftlich getroffen hat. Aber auch strukturelle Daten aus den Bevölkerungs-, Gesundheits- und Sozialstatistiken sind in der aktuellen Situation von großer Bedeutung. Um alle relevanten Daten gebündelt und übersichtlich zugänglich zu machen, werden wir an diesem Montag eine Internet-Sonderseite zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie live schalten, auf der man die wichtigsten Indikatoren finden und deren Entwicklung verfolgen kann.