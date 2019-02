Detlef Scheele Arbeitsagentur-Chef erwartet für 2019 mehr als eine halbe Million neuer Jobs

Darüber hinaus gelänge auch die Integration von Geflüchteten viel besser als ursprünglich gedacht: „Was in den vergangenen zwei Jahren im Mittelstand und vor allem im Handwerk geleistet worden ist – das hätte ich noch 2016 nicht für möglich gehalten. Da haben wir wirklich etwas geschafft. Gut 35 Prozent der seit 2015 zu uns Geflüchteten haben inzwischen eine Arbeit“, sagte Scheele. Seine Begründung: „Die allermeisten Menschen wollen eben arbeiten. Es setzt niemand sein Leben auf dem Mittelmeer aufs Spiel, um dann ohne Job in einem Flüchtlingscamp zu leben.“



