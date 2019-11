Deutliche Warnung von PIK-Experten Warum jetzt Wissenschaftler vom „Klima-Notstand“ sprechen

Und womöglich sei bereits ein Punkt erreicht, an dem ein Abschmelzen der Polkappen nicht mehr aufgehalten werden könne. „Noch ist es möglich, dass wir im nächsten Jahr eine Umkehr schaffen und die Emissionen erstmals weltweit geringer ausfallen.“ Gelinge das aber nicht, sei Klimapolitik irgendwann machtlos: „Gehen wir die Umkehr erst fünf Jahre später an, werden wir schon Bulldozer-Methoden brauchen.“ Also drastische Einschnitte in unserem Lebensstil, die kaum realistisch wirken, will Rockström vermitteln.