Deutsch-amerikanische Beziehung Transatlantik-Koordinator fordert Moratorium für Nord Stream 2

Hintergrund der Forderung sind Irritationen wegen der Pipeline, die auch in der neuen amerikanischen Regierung unter US-Präsident Joe Biden anhalten. Hoffnungen, dass der Machtwechsel Entspannung beim Pipelinestreit bringen könnte, haben sich bisher nicht erfüllt. US-Außenminister Antony Blinken hatte bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel erst vor wenigen Tagen in scharfen Worten gegen Nord Stream 2 Stellung bezogen. Dieser Stimmung muss Deutschland nach Ansicht Beyers Rechnung tragen. „Europäische Souveränität darf nicht als Festung Europa missverstanden oder dahingehend umgedeutet werden“, sagte er der WirtschaftsWoche. „Starkes Europa – ja. Abschottung von den USA – nein.“



Mehr zum Thema: Mit dem Biden kann ein Neuanfang der transatlantischen Beziehungen gelingen. Es muss ja nicht gleich ein neues TTIP sein. Ein Gastbeitrag von Karl Haeusgen.