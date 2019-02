 Deutsch-amerikanisches Netzwerk: Merz bestätigt Rückzug vom Vorsitz der Atlantik-Brücke

BerlinDer CDU-Politiker Friedrich Merz hat seinen Rückzug vom Vorsitz des Vereins Atlantik-Brücke zur Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen bestätigt. Der frühere Chef der Unionsfraktion im Bundestag sagte am Donnerstag im Deutschlandfunk, er habe bereits vor einem Jahr erklärt, dass er nach zehn Jahren an der Spitze der Organisation bei der Neuwahl des Vorstandes nicht wieder kandidieren wolle. „Ich werde mich anderen Aufgaben zuwenden“, sagte Merz. Das Handelsblatt hatte darüber bereits am Mittwoch berichtet.