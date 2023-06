Deutsch-chinesische Regierungskonsultationen in Berlin „Die chinesische Charmeoffensive läuft derzeit auf Hochtouren“

Jens Hildebrandt ist Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer. Er studierte Politikwissenschaft und Sinologie in Leipzig, Peking und Hongkong und absolvierte ein MBA-Studium. Seit 2007 ist Jens Hildebrandt in verschiedenen leitenden Positionen im Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern (AHK) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) tätig, unter anderem als Leiter des Ostasien-Referats in Berlin und später als Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Guangzhou. Seit 2020 ist er außerdem Asien-Pazifik-Koordinator des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA).