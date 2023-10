Deutsch-französisches Kabinettstreffen Scholz, Macron und der umstrittene Kampfpanzer

Während die Panzer über das Feld rollen, umgibt sie ein grün leuchtender Schutzschild. Einige der Kettenfahrzeuge schicken kleine Quadcopter aus ihrem Inneren in die Luft. Die Drohnen schweben über der Kolonne und sichern die Kommunikation ab. Von oben erkennen sie feindliche Ziele, schalten per Netzwerk ein ganzes Bündel an Gegenmaßnahmen scharf. Dezentrale Künstliche Intelligenz, gemeinsame Kontrollsysteme, automatische Gefechtsentscheidungen. Die Superlativen-Liste ist lang. So stellt sich das jedenfalls der Rüstungskonzern Hensoldt in einem Konzeptvideo für den neuen deutsch-französischen Kampfpanzer MGCS vor, kurz für Main Ground Combat System.