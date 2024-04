Deutsch-französisches MGCS Diese Firmen wollen den neuen Kampfpanzer bauen

Während sich beim gemeinsamen Kampfflugzeug FCAS Politik und Unternehmen nach etwa fünf Jahren Zank auf einen Kompromiss einigten, ging beim MGCS seit 2021 kaum etwas voran. Der Hightech-Panzer stand ungewollt als Sinnbild für den stotternden Motor der Achse Berlin-Paris in diesen Tagen. Von Anfang an gab es Streit darüber, wie viele Anteile der Panzerproduktion in Deutschland und wie viele in Frankreich landen würden.