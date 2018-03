Deutsch-französisches Projekt: Osten könnte Standort für künstliche Intelligenz werden

Von einem „klaren Standortvorteil“ für sein Bundesland sprach etwa der Generalsekretär der Saar-CDU, Markus Uhl. Vor allem wegen des in Saarbrücken ansässigen Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI). Es „wäre also eine logische Konsequenz, mit den bereits vorhandenen Ressourcen die Zusammenarbeit im Bereich der Forschung und Wirtschaft weiter auszubauen“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt. Ob das Saarland jedoch am Ende den Zuschlag erhält, ist ungewiss.