Deutsch-Indische Regierungskonsultationen China? Für Olaf Scholz nicht mehr erste Wahl

Das, hofft man in Berlin wie in Brüssel, kann nicht im Interesse von Premier Narendra Modi sein, ganz im Gegenteil zu einer stärkeren Bindung an den Westen, an die EU und an die USA – und registriert die neuen Zeichen des gegenseitigen Interesses. Die indische Regierung hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) jüngst als Ehrengast zum diesjährigen Raisina-Forum geladen. Bei der Konferenz geht es jedes Jahr um die geopolitischen Prioritäten der indischen Regierung. Modi gab den Europäern mit der Einladung zu verstehen, dass Indien an guten Beziehungen zur EU gelegen ist.