Deutsch-indische Wirtschaftsbeziehungen „Es wurde dringend Zeit, dass Herr Habeck nach Indien kommt“

Es gibt auch viele Bereiche, in denen Indien deutlich digitaler ist als Deutschland. Zollthemen, Steuern, Visa, das läuft hier alles digital – auch aus dem Grund der Korruptionsbekämpfung, denn je mehr „faceless administration“ es gibt, also Verwaltungsdienste ohne persönlichen Kontakt, desto weniger ist es möglich, mit dem Ansprechpartner andere Wege zu suchen als die offiziellen.



Indien wird von Deutschland derzeit regelrecht umworben: Kanzler Olaf Scholz war im Februar da, Arbeitsminister Hubertus Heil war gerade im Land, nun kommt Robert Habeck – und alle drei haben eine ordentliche Portion Moral im Gepäck. Wie weit kommen sie in Indien mit einer wertegeleiteten Außenwirtschaftspolitik?

Grundsätzlich ist es so, dass das neue Interesse sehr positiv wahrgenommen wird. Aber nicht nur deutsche und europäische Partner wollen die Partnerschaft vertiefen, sondern auch andere Länder wie die USA, Großbritannien, Japan und Korea stehen quasi Schlange, während die Beziehung zu Russland ungebrochen stark ist. Indien tritt dadurch sehr viel selbstbewusster auf – und glaubt deshalb auch die ein Stück weit die Bedingungen diktieren zu können.