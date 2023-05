Deutsche Bahn Bundesweiter Warnstreik: Das müssen Bahnreisende jetzt wissen

Auch im Regionalverkehr werde „während des Streiks größtenteils kein Zug fahren“, so die Bahn.



Weiterhin muss mit erheblichen Auswirkungen auf den gesamteuropäischen Güterverkehr gerechnet werden. „Auch bei DB Regio wird während des Streiks größtenteils kein Zug fahren“, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns. „Die DB Cargo wird im Schienengüterverkehr mit ihren Kunden aus Industrie und Wirtschaft jeweils angepasste Transportlösungen finden. Versorgungsrelevante Züge werden dabei priorisiert.“ Es sei aber von Störungen in Lieferketten und einem erheblichen Rückstau im europäischen Güterverkehrsnetz auszugehen. Sechs von zehn europäischen Frachtkorridoren führten über das deutsche Schienennetz.