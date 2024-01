Deutsche Bahn: „Das ist ein Skandal“

Die neue Bundesregierung hat das aber nun geändert.

Zum Glück. Aber es hat halt sehr lange gedauert. Jetzt kommt es darauf an, dass die Staatsgelder für die Bahn auch effektiv eingesetzt werden. Derzeit fehlen hinreichende Sanktionsmechanismen für schlechte Leistungen. Ein wesentliches Instrument müsste künftig sein, dass die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Bahn einen stärkeren Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens und auf die Vergütung der Vorstände hat. Zuletzt hat die Bahn ihre Pünktlichkeitsziele nicht ansatzweise erreicht, Boni wurden trotzdem gezahlt, unter anderem mit Verweis auf eine große Mitarbeiterzufriedenheit im Konzern.



In der Vergangenheit haben Sie wiederholt Spanien als Musterbeispiel genannt, weil das Land den Fernverkehr für Wettbewerber geöffnet hat und die Preise gesunken sind. Spanien hat allerdings neue Schnelltrassen, Deutschland ein marodes Schienennetz. Hinkt Ihr Vergleich nicht?

Sicher, wir können uns nicht per se mit dem Ausland vergleichen. Aber das ändert nichts daran, dass wir besser fahren würden, wenn in der Deutschen Bahn AG nicht das Netz und die Verkehrsanbieter in einer Hand wären. In Spanien gibt es ein entflochtenes System, wo der Netzbetreiber wirtschaftliche Anreize hat, so viel Schienenverkehr wie möglich auf seinem Netz zu generieren. Auch Japan ist diesen Weg mit Erfolg gegangen.