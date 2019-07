Deutsche Bahn Die Bahn wird die deutsche Klimabilanz nicht retten

Tja, und dann zeigt die Strecke noch ein anderes Problem der Bahn: der häufig immer noch zu üppige Preis. Wer am Dienstagvormittag nach einem One-Way-Ticket von München nach Berlin für den nächsten Tag suchte, wurde bei Lufthansa für etwas mehr als 80 Euro und bei Easyjet für rund 90 Euro fündig. Und das gleich bei mehreren Verbindungen. Die Fahrt mit dem Flixbus war sogar schon ab 20 Euro zu haben.



Der günstigste Trip mit der Bahn ist ein später Zug für knapp 70 Euro. Drei weitere ICEs können gerade noch mit Lufthansa und Easyjet mithalten, der Rest ist zum Teil deutlich teurer. Und dabei handelt es sich um sogenannte Sparpreise. Der reguläre Preis in der zweiten Klasse liegt bei 153 Euro. Selbst wer eine Bahncard 50 besitzt, also zu den treuesten der treuen Kunden gehört und für sich deshalb in Anspruch nimmt, ein bisschen flexibel sein zu dürfen, muss für die Fahrt also 76,50 Euro zahlen.