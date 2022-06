Deutsche Bahn und die Verkehrswende Bahnchef Lutz muss endlich liefern – kann er das?

Ob da wirklich und was genau da kommt, wollte auf Nachfragen am Dienstag erst einmal niemand mitteilen. Die zu bewältigen Baustellen bei der DB jedenfalls sind in der Tat zahlreich.



Vor allem die Leistung der Konzerntochter DB Netz ist unterirdisch. In erster Linie ist es gar nicht nur die Schuld des Schienennetzbetreibers. Dass es viele Jahre lang zu wenig Geld für den Ausbau und die Sanierung von Gleisen, Weichen und Stellwerken gab, ist nicht allein der Deutschen Bahn anzukreiden. Investitionen in das Schienennetz zahlen Steuerzahlerinnen und -zahler – und die liegen pro Kopf seit Jahren bei einem Fünftel dessen, was etwa die Schweizer zahlen. Auch die Österreicher und Niederländer investieren deutlich mehr als die Bundesrepublik. Die Folgen: zu viele kaputte Brücken, Gleise und Weichen. Es wird jetzt gebaut – mehr denn je.