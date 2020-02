Deutsche China-Strategie „China ist Partner, Wettbewerber – und Gegenspieler“

Stichwort Europa: China nimmt in Italien, aber vor allem in einigen kleineren südosteuropäischen Ländern starken wirtschaftlichen Einfluss. Kann das in Brüssels Sinne sein?

Natürlich nicht. Deshalb habe ich ja die Rolle der EU am Anfang betont. Es muss zwingend eine europäische China-Strategie geben, die von Berlin aus maßgeblich mitbestimmt wird. Der chinesischen Einflussnahme sollte man sich in jedem Fall viel stärker entgegenstellen. Dazu muss die EU die Kontrolle über Investitionen aus Nicht-EU-Staaten, wie etwa China, verschärfen. Hier darf Europa nicht versagen.