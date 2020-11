Deutsche Cloud Gaia-X: Wie Deutschland den Datenschatz heben will

Neben den 22 Gründungsmitgliedern wird Gaia-X künftig auch unterstützt von ZF, wie Vorstandschef Wolf-Henning Scheider exklusiv vorab im Wirtschaftswoche-Podcast „Chefgespräch“ mit Chefredakteur Beat Balzli ankündigte: „Wir müssen in Europa eine eigen Cloud-Infrastruktur zur Verfügung haben. Nicht nur als Datenspeicher, sondern als großes unermessliches Rechenzentrum für modernste Algorithmen der Künstlichen Intelligenz und darüber hinaus“, sagt Scheider. Europa sei in diesem Bereich „zu sehr auf Amerikaner und Chinesen angewiesen“. Europa brauche „hier eine eigene Position“, fordert Scheider.



Aktuell wird der Cloud-Markt dominiert von Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google. Die drei US-Anbieter decken etwa 75 Prozent des Public-Cloud-Marktes ab, investieren jedes Jahr etwa 50 Milliarden Euro in ihre Datenspeicher. Kaum ein großes deutsches Unternehmen kommt an diesen so genannten Hyperscalern vorbei, wenn es große Mengen seiner Daten speichern, rechnen und Big Data, künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Things (IoT) nutzen will – sei es fürs autonome Fahren, für die robotergesteuerte Produktion oder Telemedizin.