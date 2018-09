Deutsche Einheit Merkel kann den Unmut vieler Ostdeutscher verstehen

Die Einheit habe zu harten Umbrüchen geführt, viele Ostdeutsche hätten nie wieder in ihrem Beruf arbeiten können. „Das ist niemals eine Rechtfertigung für Hass und Gewalt“, betonte die Kanzlerin. „Aber es ist eine Erklärung für eine andere Lebensbiografie.“ Zudem habe die Herausforderung der Migration „zu einer neuen Spaltung geführt“, räumte Merkel ein. Dies dürfe aber nicht zu einer Vergiftung der Auseinandersetzungen führen: „Diese völlige Enthemmung in der Sprache ist etwas, das wir nicht tolerieren dürfen in Deutschland“, betonte Merkel. „Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich habe diesen Hass auch im Wahlkampf zu spüren bekommen.“