Deutsche Energiepolitik Radioaktive Vergangenheit – und strahlende Zukunft?

Insgesamt fallen in Lubmin 1,8 Millionen Tonnen Material an. Das meiste ist Beton und das wenigste so stark verstrahlt, so dass es in Castoren verpackt werden muss. Doch alles, was die Männer und die wenigen Frauen in der EWN-Halle nach der anstrengenden Zerlegung der Reaktoren noch als radioaktiv deklarieren, muss erstmal vor Ort bleiben.