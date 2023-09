Deutsche Energiepolitik: Radioaktive Vergangenheit – und strahlende Zukunft?

Lubmin am nordöstlichen Ende der Republik kann als Endstation früherer Energiepolitik gesehen werden. Hier findet die mühsame Entsorgung einer Technologie statt, die kaum jemand vorher einplante und einpreiste, als die Meiler noch ordentlich Strom lieferten. In Sichtweite, näher an der Ostseeküste, ragt ein weiteres Mahnmal der Energiepolitik in die Luft. An einem Pipeline-Knotenpunkt hinter Zäunen und Wällen liegen die Anlandestationen der nicht mehr funktionsfähigen Gaspipelines von Nord Stream



Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ist an diesem Donnerstag dort, weil ihr Ministerium die Aufsicht über kerntechnische Anlagen und die Entsorgung führt.