Deutsche Gefängnisse: Großer Bedarf an muslimischen Seelsorgern

An der Universität Osnabrück gibt es einen neuen Studiengang für Sozialarbeiter im muslimischen Umfeld. Abdelmalek Hibaoui vom Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Tübingen sagte, im Justizvollzug gebe es großes Interesse an qualifizierten muslimischen Seelsorgern. Die Studiengänge für islamische Theologie seien in Deutschland aber noch sehr jung. Er sagte: „Wir fühlen uns auch ein bisschen überfordert.“

Für die mehr als 1500 Muslime bei der Bundeswehr gibt es bislang keine eigenen Seelsorger. Sie können sich mit ihren Fragen aber an eine Stelle für Angehörige anderer nicht-christlicher Religionsgemeinschaften beim Zentrum Innere Führung in Koblenz wenden. Wenn Muslime oder ihre Vorgesetzten dort anrufen, geht es nach Auskunft von Oberfeldwebel Hülya Süzen häufig darum, wo es am neuen Standort eine „soldatenfreundliche Moschee“ gebe und wie man im Dienst die Fastenregeln einhalten könne.