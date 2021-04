Deutsche Ingenieurskunst Wir brauchen keine Kopie vom Silicon Valley – aber eine Antwort darauf

Algorithmen des maschinellen Lernens sollten nicht nur von, sondern vor allem für Menschen entwickelt werden. Sie sollten helfen, Hunger zu mindern, die Gesundheit zu verbessern und unseren Planeten zu schützen. Es mangelt nicht an Ideen. Aber: All diese Ideen brauchen viele Daten und vor allem viel Rechenpower. Zum Vergleich: Der CO2-Abdruck eines typischen KI-Algorithmus ist etwa 50 Mal so groß wie der eines Autos. Wenn wir in Deutschland Wege finden, diesen Abdruck grüner zu machen, dann wäre das ein weiteres unschlagbares Argument für KI made in Germany.