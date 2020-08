Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Langzeitstudie untersucht Wirkung von bedingungslosem Grundeinkommen

Jürgen Schupp, Senior Research Fellow des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) am DIW Berlin sieht durch das Experiment vor allem die Möglichkeit, eine seit langem theoretisch geführte Debatte in die soziale Wirklichkeit zu überführen. „Bisherige weltweite Experimente sind für die aktuelle Debatte in Deutschland weitgehend unbrauchbar. Mit diesem lang angelegten Pilotprojekt für Deutschland betreten wir wissenschaftliches Neuland“, so Schupp.