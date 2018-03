Deutsche Kampfflugzeuge: Bund rechtfertigt Präferenz für Eurofighter als Tornado-Nachfolger

BerlinBei der Suche nach einem Nachfolger für die alternden Tornado-Kampfjets der Bundeswehr spielen dem Verteidigungsministerium zufolge auch rüstungspolitische Interessen eine Rolle. Im Dezember war bekanntgeworden, dass das Ministerium als bevorzugte Lösung eine Weiterentwicklung des Eurofighter anpeilt. „Mit einer möglichen Beschaffung des Eurofighter würde der Erhalt der militärischen Luftfahrtexpertise in Deutschland und Europa weiter gesichert und eine Wertschöpfung im eigenen Land erfolgen können“, konstatierte Staatssekretär Ralf Brauksiepe in der Antwort auf eine Anfrage des Grünen-Politikers Tobias Lindner, die Reuters am Mittwoch vorlag. „Das Waffensystem ist bereits in der Bundeswehr eingeführt und wird erfolgreich betrieben. Dies wird bei der Bewertung der verschiedenen Flugzeugtypen zu berücksichtigen sein.“