Deutsche Marine: Das Schlusslicht der Zeitenwende

Auch bei der Zahl der Schiffe ist Besserung kaum in Sicht. Zwar holt die Bundeswehr dank des 100-Milliarden-Sondervermögens mehrfach verschobene Order nach, für Klassen wie Korvette 130, Fregatte 126 oder U-Boot 212. Doch das sei zu wenig, so Bundesmarinechef Kaack: „Alles gleichzeitig wird nicht möglich sein“, warnt er mit Blick auf die vielen Einsatzgebiete vom „indo-pacific Deployment“ gegen Chinas Machtstreben vor den asiatischen Küsten, über die Huthi-Angriffe an der arabischen Halbinsel, bis zu Patrouillen in der Ostsee gegen eine russische Marine, deren „Innovation uns bereits erhebliche Kopfschmerzen bereiten“, so Kaack.