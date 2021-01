Deutsche Staatskasse Coronakrise schlägt durch: Defizit bei 157 Milliarden Euro

06. Januar 2021

Durch die Coronakrise wird langsam das Geld von Deutschland knapp. Bild: dpa Bild:

Die Coronakrise hat ein tiefes Loch in die deutsche Staatskasse gerissen. Das Finanzierungsdefizit habe sich in den ersten drei Quartalen 2020 auf 157,1 Milliarden Euro summiert, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.