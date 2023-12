Deutsche Start-ups Verena Pausder ist neue Chefin des Start-up-Verbands

Verena Pausder hatte ihr Vorstandsteam bereits vor Wochen vorgestellt, wie eine Art Kabinett. Wirkt das nicht ein bisschen zu orchestriert? Sie sieht das so: „Wir können uns glücklich schätzen, dass sich diese Menschen ehrenamtlich für den Verband engagieren. Wenn andere es lieber machen wollen als ich, sollen sie kandidieren und sich wählen lassen.“ Und: „Ich sehe es nicht so, dass ich mir einen hochdotierten Job kralle und anderen etwas wegnehme. Ich sehe es als ehrenamtlichen Dienst an der Gesellschaft.“ Sie wolle eben keine Lobbyistin sein, die sich nur für die eigenen Unternehmen einsetzt. „Ich will einen Beitrag für die Zukunft von Deutschland leisten.“



